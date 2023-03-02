Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini и Bentley получат собственный магазин приложений

Концерн Volkswagen Group сообщил о скором запуске собственного магазина приложений, оптимизированных для работы в автомобилях.

Изначально в магазине будут популярные приложения, такие как TikTok, Spotify, Amazon Music, Yelp и других, которые оптимизированы для использования в автомобиле и предназначены для запуска с экрана информационно-развлекательной системы.

Магазин не появится на уже выпущенных автомобилях, а будет предустанавливаться в бортовую систему на этапе время производства. Первыми его получат модели Audi A4, A5, Q5, A6, A7, A8, Q8 E-tron и E-tron GT. Позже он будет распространен на другие автомобили и бренды, включая Volkswagen, Porsche, Lamborghini и Bentley. Магазин будет предлагать большое количество приложений в различных категориях: музыка, видеоконференции, игры, новости и многое другое.

Сообщается, что не все приложения в магазине будут доступны для каждого бренда VW Group. Например, бренды Audi и Bentley получат приложения, отличные от тех, что полагаются автомобилям Volkswagen.

Также отмечается, что во всех новых автомобилях концерна появится информационно-развлекательный стек One.Infotainment на базе ОС Android Automotive.

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