OpenAI анонсировал API для ChatGPT и технологию преобразования речи в текст Whisper

Компания OpenAI объявила о доступности API ChatGPT, позволяющего разработчикам интегрировать ИИ-бота в свои программные решения и создавать умные сервисы с использованием технологий машинного обучения и систем искусственного интеллекта на базе нейронных сетей. Пользователи API ChatGPT могут рассчитывать на постоянное улучшение моделей и возможность для более глубокого контроля.

Кроме того, OpenAI анонсировал API Whisper для преобразования аудиофайлов в текстовый формат и обновил политику использования ИИ-служб на основе обратной связи от пользовательской аудитории. Компания обещает, что не будет использовать передаваемые ей данные для обучения моделей, если клиенты не выразят на это свое согласие. Это поможет развеять опасения того, что бот начнет оперировать в своей работе подлежащей защите информацией. По этой причине его запретили использовать сотрудникам некоторых компаний. Также в OpenAI заявили, что работают над обеспечением стабильности системы.

Отметим, что над собственными ИИ-моделями работают многие компании, но ChatGPT остается самым популярным вариантом.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az