В YouTube разрешили больше ненормативной лексики

YouTube смягчил правила в отношении ненормативной лексики, введенные в ноябре прошлого года. Заявляется, что новые правила привели к созданию «более строгого подхода», чем предполагалось. Обновление политики позволит авторам использовать умеренную и сильную ненормативную лексику без риска демонетизации.

Первоначально любое видео, в котором использовалась ненормативная лексика в первые 15 сек, помечалось как неприемлемое для рекламы. Многие авторы заявляли, что в результате потеряли монетизацию. Изменения позволят создателям контента иметь право на ограниченную рекламу, если они используют грубую ненормативную лексику в течение первых 7 сек. видео. Если ненормативная лексика «умеренная», то на видео не будут распространяться какие-либо ограничения. Ранее такие видео не получали бы дохода от рекламы. В YouTube отмечают, что чрезмерное «ругательство» по-прежнему подвергает контент риску демонетизации.

Кроме того, ненормативная лексика в фоновой или вступительной/завершающей музыке не должна влиять на статус монетизации и может приносить полный доход от рекламы. Раньше такой контент не приносил бы дохода. Использование любой ненормативной лексики в заголовках и миниатюрах по-прежнему не позволит получать доход от рекламы.

В YouTube также заявили, что пересмотрят видео от авторов контента, на монетизацию которых повлияло ноябрьское обновление.

Новая политика сервиса уже вступила в силу.

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