В Telegram появились режим энергосбережения, гибкие настройки скорости воспроизведения медиа и многое другое

Команда разработчиков популярного мессенджера Telegram выпустила очередное обновление. В новой версии 9.5 приложение получило режим энергосбережения, его работа оптимизирована для Android-смартфонов небольшой производительности, появилась возможность гибко регулировать скорость воспроизведения медиафайлов и другие нововведения.
Режим энергосбережения
Яркие анимации и визуальные эффекты в Telegram изначально оптимизированы так, чтобы приложение работало быстро и плавно. Теперь у пользователей появилась возможность отключить их в настройках, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность на менее мощных устройствах. Режим энергосбережения включается автоматически, если уровень заряда аккумулятора уменьшается до указанного пользователем значения.
В настройках энергосбережения в приложении для iOS можно также отключить обновление чатов в фоне. Для приложения на Android разработчики подобрали оптимальные настройки по умолчанию.
Настройка скорости воспроизведения
Видео и голосовые сообщения теперь можно запустить на любой скорости от 0,2x до 2,5x — для этого достаточно зажать кнопку 2x и выбрать нужное значение.
Время прочтения сообщений в небольших группах
В группах до 100 человек теперь видно время, когда сообщения были прочитаны каждым из участников.
Автоматическая отправка пригласительных ссылок
Пользователи Telegram могут выбрать, кому разрешено добавлять их в группы. Если при попытке пригласить пользователя окажется, что он запретил это делать, ему можно отправить сообщение с пригласительной ссылкой.
Кроме того, в чатах теперь доступен предпросмотр для пригласительных ссылок — можно увидеть, куда они ведут.
Сортировка наборов стикеров по времени использования
Начиная с предыдущего обновления недавно использованные наборы стикеров автоматически перемещаются наверх в панели стикеров. Теперь эту опцию можно отключить в настройках.
Перевод описаний ботов
Появилась возможность перевести описание и раздел «Что умеет этот бот?» на разные языки.
Улучшенная поддержка папок в приложении для iOS
Владельцы iOS-устройств могут одним нажатием пометить все чаты в папке как прочитанные, а также использовать папки для быстрого поиска нужного чата при пересылке сообщений. В приложении для Android эти функции появятся в будущем.
Новые анимированные эмодзи
Обладатели подписки Telegram Premium получили десять новых наборов анимированных эмодзи.
Новые интерактивные эмодзи и реакции
Подготовлены новые интерактивные версии эмодзи, которые также доступны всем пользователям в качестве реакций.
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