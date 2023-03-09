В Telegram появились режим энергосбережения, гибкие настройки скорости воспроизведения медиа и многое другое

Команда разработчиков популярного мессенджера Telegram выпустила очередное обновление. В новой версии 9.5 приложение получило режим энергосбережения, его работа оптимизирована для Android-смартфонов небольшой производительности, появилась возможность гибко регулировать скорость воспроизведения медиафайлов и другие нововведения.

Режим энергосбережения

Яркие анимации и визуальные эффекты в Telegram изначально оптимизированы так, чтобы приложение работало быстро и плавно. Теперь у пользователей появилась возможность отключить их в настройках, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и повысить производительность на менее мощных устройствах. Режим энергосбережения включается автоматически, если уровень заряда аккумулятора уменьшается до указанного пользователем значения.

В настройках энергосбережения в приложении для iOS можно также отключить обновление чатов в фоне. Для приложения на Android разработчики подобрали оптимальные настройки по умолчанию.

Настройка скорости воспроизведения

Видео и голосовые сообщения теперь можно запустить на любой скорости от 0,2x до 2,5x — для этого достаточно зажать кнопку 2x и выбрать нужное значение.

Время прочтения сообщений в небольших группах

В группах до 100 человек теперь видно время, когда сообщения были прочитаны каждым из участников.

Автоматическая отправка пригласительных ссылок

Пользователи Telegram могут выбрать, кому разрешено добавлять их в группы. Если при попытке пригласить пользователя окажется, что он запретил это делать, ему можно отправить сообщение с пригласительной ссылкой.

Кроме того, в чатах теперь доступен предпросмотр для пригласительных ссылок — можно увидеть, куда они ведут.

Сортировка наборов стикеров по времени использования

Начиная с предыдущего обновления недавно использованные наборы стикеров автоматически перемещаются наверх в панели стикеров. Теперь эту опцию можно отключить в настройках.

Перевод описаний ботов

Появилась возможность перевести описание и раздел «Что умеет этот бот?» на разные языки.

Улучшенная поддержка папок в приложении для iOS

Владельцы iOS-устройств могут одним нажатием пометить все чаты в папке как прочитанные, а также использовать папки для быстрого поиска нужного чата при пересылке сообщений. В приложении для Android эти функции появятся в будущем.

Новые анимированные эмодзи

Обладатели подписки Telegram Premium получили десять новых наборов анимированных эмодзи.

Новые интерактивные эмодзи и реакции

Подготовлены новые интерактивные версии эмодзи, которые также доступны всем пользователям в качестве реакций.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az