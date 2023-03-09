spot_img
10 марта, 2023
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовМолодые IТ-специалисты проходят стажировку в сети Nar

Молодые IТ-специалисты проходят стажировку в сети Nar

Nar

Nar запустил программу стажировки для студентов, обучавшихся по специальности IТ, с целью обучения местных кадров в области мобильной связи в Азербайджане. Студенты, отобранные для участия в программе, получат возможность работать вместе с профессиональными техническими командами, ответственными за мобильную коммуникационную сеть Nar и начать строить свою карьеру уже сейчас.

В рамках программы, которая продлится до конца мая, 27 студентов получат практику в отделе сетевых технологий. Эти студенты учатся на факультете информационных и телекоммуникационных технологий Азербайджанского технического университета (AzTU).

Стоит отметить, что в соответствии с политикой корпоративной социальной ответственности в поддержку образования, Nar установил долгосрочное сотрудничество с AzTU. В рамках сотрудничества в университете работает Nar GSM лаборатория, техническая команда Nar проводит тренинги по основам мобильной связи, а студенты AzTU привлекаются к программам стажировок.

Предыдущая статья
Spotify получил обновленный дизайн домашнего экрана
Следующая статья
В YouTube разрешили больше ненормативной лексики
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,154ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,119ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»