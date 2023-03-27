В Японии запущен суперкомпьютер Pegasus с 240 Tb памяти Optane PMem 300

В Японии, в Центре вычислительных наук Университета Цукубы (University of Tsukuba) началась эксплуатация HPC-комплекса Pegasus, спроектированного компанией NEC, об этом сообщает HPC Wire.

Pegasus, один из последних суперкомпьютеров, который получит большой объем памяти Optane Pmem, производство которой было остановлено Intel. Система объединяет 120 узлов NEC LX 102Bk-6 на основе процессора Xeon Platinum 8468 поколения Sapphire Rapids (48 ядер; 96 потоков; 2,1–3,8 GHz; 350 Вт), работающего в связке с 128 Gb оперативной памяти DDR5-4800 и 2 Tb памяти Optane PMem 300 (Crow Pass). По умолчанию часть Optane-памяти отведена под XFS (fsdax), также можно выбрать и другой режим работы. В состав каждого из узлов входят один PCIe-ускоритель NVIDIA H100.

Также каждый узел имеет по два накопителя NVMe SSD на 3,2 Tb (7 Гбайт/с), которые объединены 200G-интерконнектом Quantum-2 InfiniBand. Дополняет HPC-комплекс гибридное хранилище на базе DDN ES200NV/ES7990X/SS9012, объединяющее NL-SAS HDD вместимостью 18 Tb (7200 об/мин) и 1,92 Tb NVMe SSD. Применяются три дополнительных узла NEC LX 124Rk-2 с двумя процессорами Xeon Platinum 8468, 256 Gb памяти DDR5, накопителем NVMe SSD и InfiniBand-подключением.

Быстродействие суперкомпьютера теоретически достигает 6,5 PFlops для вычислений двойной точности. Использовать мощности Pegasus планируется в таких областях, как астрофизика, климатология, биология, здравоохранение, Big Data и ИИ.

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