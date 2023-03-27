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28 марта, 2023
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Azercell поддерживает проект по «Разработке Интернет-портала об аутизме»

Azercell

Расширение технических и функциональных возможностей портала существенно улучшит работу Центра аутизма

Основываясь на принципах корпоративной социальной ответственности, «Azercell Telecom» продолжает свою деятельность в направлении социального развития общества, а также улучшения благосостояния отдельных социальных групп с помощью технологических решений. При поддержке лидирующего мобильного оператора реализуется проект Общественного объединения «Birgə və Sağlam» по «Разработке Онлайн-портала об аутизме».

В рамках проекта портал autizmportali.az был коренным образом переработан и обновлен в соответствии с современными стандартами в плане дизайна и технических возможностей. С целью расширения просветительской деятельности в сфере аутизма онлайн-платформа была обогащена контентом, а также получила расширенный функционал для удобного доступа пользователей к информации. Кроме динамичного обновления контента, портал получил функцию «живого чата», которая позволит пользователям получать оперативную информацию об аутизме, а также реабилитационных и других социальных услугах, предоставляемых в этой сфере.

Azercell

При поддержке Azercell на портале будет размещен оцифрованный сборник научно обоснованной информации, охватывающий ряд аспектов аутизма, включая переведенное на азербайджанский язык 10-томное издание Фонда Аутизма Турции «Тохум». Этот контент будет пополняться на регулярной основе. С целью обеспечения родителей точной и достоверной информацией об аутизме на портале также будут размещены образовательные видеоролики, подготовленные с участием медицинских специалистов.

Проект планируется завершить и ввести в эксплуатацию ко второй половине 2023 года.

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