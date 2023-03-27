Илон Маск заявил, что Twitter подешевел с $44 до $20 млрд.

Илон Маск (Elon Musk) заявил, что Twitter сейчас стоит около $20 млрд. Как известно, в апреле 2022 года бизнесмен объявил о намерениях купить компанию за $44 млрд. Все его последующие действия формально были направлены на то, чтобы сбить цену, но к октябрю суд вынудил его придерживаться первоначальной оценки бизнеса.

В электронном письме сотрудникам Маск объявил о новой программе компенсации акций, исходя из капитализации Twitter на уровне $20 млрд. Он предупредил работников, что компания по-прежнему находится в шатком финансовом положении и «радикальные изменения», включая массовые увольнения и сокращение расходов, были необходимы, чтобы избежать банкротства и оптимизировать работу.

Штат сотрудников сократился почти втрое, а доходы от размещения рекламы существенно упали. С одной стороны, это сокращает количество получателей премий в форме акций компании, с другой — если дела пойдут хорошо, то Twitter в будущем сможет выкупить акции по более высокой цене, чем распределяет сейчас.

«Twitter быстро перестраивается», — написал Илон Маск, добавив, что компанию можно рассматривать как «обратный стартап» (inverse start-up).

При этом добавил, что по его мнению, Twitter когда-нибудь может стоить $250 млрд.

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