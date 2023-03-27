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10 марта, 2023
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Фидан Рустамли вошла в европейский список Forbes «30 Under 30» за 2023 год

Fidan Rustamli

27-летняя Фидан Рустамли, менеджер по развитию бизнеса компании PolyDream Studio, региональный организатор Global Game Jam, партнер EuroAsian Startup Awards в Азербайджане и соучредитель компании Gamepons вошла в европейский список Forbes «30 Under 30» за 2023 год в категории «Sport & Games». Отметим, что список молодых новаторов «30 Under 30» публикуется Forbes уже более 10 лет. Участников рейтинга определяют не деньги и активы, а талант, успех и целеустремленность, желание развиваться и покорять новые высоты.

30 Under 30

«Я рада, что меня выбрали в качестве члена самого влиятельного в мире сообщества молодых предпринимателей и тех, кто меняет правила игры! Это невероятная честь быть признанным вместе с такими впечатляюще талантливыми людьми. Такое достижение было бы невозможно без поддержки и руководства моих наставников, коллег и друзей. Я глубоко благодарна им за вклад в мой успех, а также за непоколебимую веру в мои взгляды и способности», — отметила Фидан на своей странице в социальной сети LinkedIn.

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