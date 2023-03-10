В сервис Discord добавят ИИ-бота, ИИ-модераторов и ИИ-генератор аватаров

В сервис Discord в ближайшее время добавят новые ИИ-функции. Сообщается об интеграции чат-бота Clyde на базе ChatGPT, использовании технологий искусственного интеллекта для модерации чатов и возможности создания аватаров с помощью нейросетей.

Чат-бот Clyde будет доступен во всех каналах. С ним можно будет общаться лично или в общедоступном чате. Кроме того, он получит доступ к инструментам Discord, например, сможет предлагать GIF-изображения или эмодзи. Администратор канала сможет включать/отключать ИИ.

Инструмент AutoMod уже доступен и позволяет заметно упрощать модерацию сообщений. ChatGPT даст возможность AutoMod понимать, интерпретировать и применять различные правила, установленные администраторами для разных групп или каналов. Кроме того, будут выявляться умышленные опечатки, позволяющие избежать блокировки модераторами. AutoMod сможет распознавать даже намерения пользователей.

Также пользователи получат возможность использовать генеративный ИИ для добавления к собственному аватару различных графических элементов — усов, головных уборов и т.д. Дополнительно появится возможность использовать любой рисунок в качестве основы для генерируемого ИИ изображения.

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