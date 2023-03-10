spot_img
10 марта, 2023
spot_img
ДомойТелекомСобытияULTRA Technologies получила статус Silver Reseller от французской компании Thales e-Security

ULTRA Technologies получила статус Silver Reseller от французской компании Thales e-Security

Thales e-Security

Азербайджанский интегратор ULTRA Technologies получила статус Silver Reseller от французской компании Thales e-Security, разработчика и производителя высоконадежных решений для обеспечения безопасности, удовлетворяющих общепризнанным и новым стандартам для криптографических систем, входящей в Thales Group. В ассортименте компании представлены как специализированные решения для банковского и финансового секторов (Thales payShield), так и решения для защиты информации общего назначения (Thales nShield).

Все продукты компании Thales e-Security имеют одну общую цель: помочь коммерческим, государственным и другим учреждениям справиться с существующими и грядущими комплексными задачами защиты информации. Продукты Thales e-Security обеспечивают максимальную операционную эффективность при минимальной стоимости владения и позволяют организациям сохранять гибкость по мере изменения ИТ-систем, требований и стандартов. Решения Thales e-Security гарантируют полную безопасность без ущерба для надежности и масштаби­руемости.

Аппаратные модули системы безопасности (HSM) от Thales e-Security обеспечивают аппаратную криптографическую защиту любой корпоративной информации и приложений. Данные модули широко используются азербайджанскими банками и процессинговыми центрами для устранения уязвимостей в системах безопасности и проблем с производительностью, связанными с применением программного шифрования, практически в любой системе с применением криптографии в виде шифрования и электронной цифровой подписи.

Присвоение статуса Silver Reseller позволит компании ULTRA Technologies оказывать своим клиентам еще более квалифицированные услуги в области приобретения и обслуживания HSM-модулей от Thales e-Security.

Предыдущая статья
Рабочие станции Lenovo ThinkStation P5, P7 и PX могут предложить до 120 ядер Intel Sapphire Rapids и до 4 видеокарт NVIDIA RTX A6000
Следующая статья
В сервис Discord добавят ИИ-бота, ИИ-модераторов и ИИ-генератор аватаров
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,153ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,119ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»