GPT-4 выходит на следующей неделе

Корпорация Microsoft объявила, что выпустит нейросеть GPT-4 на следующей неделе. «Это будет мультимодальная модель со множеством возможностей, включая создание видео», — заявил технический директор Microsoft в Германии Андреас Браун на мероприятии AI in Focus — Digital Kickoff, сообщает habr.com.

Сейчас с искусственным интеллектом OpenAI можно взаимодействовать с помощью текста. Мультимодальная модель в идеале даст возможность взаимодействия при помощи различных методов, включая ввод текста, изображений и звука, отмечает Neowin. При этом модель должна будет уметь как воспринимать информацию в этом виде, так и воспроизводить. Помимо создания видео с помощью ИИ GPT-4 сможет похвастаться более быстрым генерированием ответов, чем GPT 3.5. Планируется также, что GPT-4 станет «человечнее». Ответы будут больше походить на ответы живого собеседника.

Все эти изменения появятся в поисковике Bing в ближайшее время. Согласно порталу Semafor, OpenAI также внедрит GPT-4 в мобильное приложение ChatGPT, которое сейчас разрабатывается.

Тем временем, вице-президент Microsoft Юсуф Мехди заявил, что спустя месяц после внедрения чат-бота ChatCGPT число пользователей поисковика Bing превысило 100 млн активных пользователей в день. Напомним, что 7 февраля Microsoft представила новые версии поисковика Bing и браузера Edge с использованием ИИ и открыла регистрацию на доступ к новой версии поисковой системы Bing на базе чат-бота ChatGPT. Пользователи выяснили, что ИИ Bing может впадать в депрессию, думать, что сейчас 2022 год, терять память о прошлых сессиях и фантазировать в ответах. В итоге Microsoft ограничила тестовый доступ к чат-боту Bing в сутки на пользователя. Также разработчики запретили чат-боту Bing проявлять чувства, но потом решили оставить на усмотрение пользователя возможность выбора режима общения с чат-ботом. Теперь ИИ Bing может работать в режиме «Знаменитость» — отвечать на запросы в стиле известных людей, включая Илона Маска, Тома Круза, Тейлор Свифт и других