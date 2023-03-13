Tesla показала обновленные электрокары Model S и Model X

Компания Tesla показала обновленные электрокары Model S и X 2024 года. В число нововведений вошли улучшенная тормозная система, модифицированная стеклянная крыша, а также новый цвет, бортовой компьютер и «автопилот».

У Tesla Model S появилась новая стеклянная крыша. В компании отмечают, что она легче и тоньше прежней, а также пропускает в пять раз больше света, при этом обеспечивая тот же уровень защиты от ультрафиолета. Кроме того, она влияет не только на внешний вид, но и на управляемость, понижая центр тяжести автомобиля из-за небольшого веса.

Пересмотрена цветовая палитра обеих моделей: от опционного оттенка «Multi-Coat Red» за $2500 разработчики отказались в пользу более глубокого и темного «Ultra Red» за $3000. В базовой версии обе машины по-прежнему идут с бесплатным белым цветом, а черный, синий и серебристый предлагаются за доплату в $1500.

Оба автомобиля получат улучшенную систему торможения (менее подверженную перегреву). Вновь будет доступен обычный круглый руль, от которого компания отказалась в 2021 году. Владельцы дорестайлинговых моделей смогут заменить «штурвал» Yoke на круглый аналог за $700.

Оба электрокара также обзавелись бортовой электроникой нового поколения Hardware 4. Она имеет более мощный процессор Sansung Exynos, новые камеры (они качественнее и их больше, чем раньше), а также радар Phoenix.

Цена обновленных моделей пока неизвестна, но цена текущих версий снизилась. Model S подешевела на $5 000, а Model X — на $10000.

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