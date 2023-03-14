Представлен 5-дюймовый смартфон Xiaomi Qin 3 Ultra

Компания Xiaomi выпустила необычную модель смартфона под названием Qin 3 Ultra. Отличительной особенностью новинки стали 5-дюймовый дисплей и габариты — 126,8 x 61,85 x 8,7 мм. Вес — всего 118 гр. Смартфон стал одним из самых компактных на рынке. Для сравнения: габариты iPhone 13 mini составляют 146,7 х 71,5 х 7,4 мм.

Экран устройства выполнен по технологии IPS и имеет разрешение 1520 x 720 пикселей. Смартфон оснащен процессором MediaTek Helio G99 и выпускается в единственной конфигурации памяти — 8/256 Gb.

Разрешение основной камеры составляет 8 Мп, фронтальной – 5 Мп. Есть поддержка модулей Wi-Fi 5 и Bluetooth, разъем USB-C, ИК-порт и сканер отпечатков пальцев в кнопке включения. Емкость аккумулятора устройства составляет всего 2500 мАч, но при этом производитель заявляет о 7 днях автономности в режиме ожидания. Работает смартфон под управлением Android 12.

Xiaomi Qin 3 Ultra уже поступил в продажу в Китае по цене $230.

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