Самый дешевый доступ к API Twitter стоит $42 тыс. в месяц

API Twitter активно использует огромное количество исследователей. С 2020 года опубликовано более 17,5 тыс. научных работ, основанных на данных Twitter. Теперь большинство организаций, которые полагались на доступ к API соцсети для проведения исследований, лишатся возможности использовать эти данные бесплатно.

Организациям, которые используют соцсеть именно для исследований, Twitter предложил на выбор три корпоративных уровня Enterprise Packages:

Small Package — доступ к 50 млн. твитов за $42 тыс. в месяц;

Доступ к 100 млн. твитов за $125 тыс. в месяц;

Доступ к 200 млн. твитов за $210 тыс. в месяц.

Причем объем предоставляемых данных составит всего 0,3% от того, что есть у Twitter. Ранее через API организации бесплатно получали доступ к 1% данных.

«Я не знаю, есть ли на планете ученый, который мог бы позволить себе платить $42 тыс. в месяц за доступ к API Twitter» — сказал Джереми Блэкберн, доцент Бингемтонского университета в Нью-Йорке и член лаборатории iDRAMA Lab, которая анализирует язык вражды в социальных сетях, в том числе в Twitter.

Новые тарифные планы вступят в силу в течение нескольких месяцев.

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