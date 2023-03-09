Spotify получил обновленный дизайн домашнего экрана

На презентации Stream On разработчики Spotify представили несколько важных нововведений в работе стримингового сервиса.

Домашний экран Spotify получил новый принцип работы. Если нажать на ярлык «Музыка», «Подкасты и шоу» или «Аудиокниги» в верхней части интерфейса, откроется бесконечная лента карточек в духе TikTok с рекомендациями. В случае с музыкой пользователю будут показывать короткие зацикленные клипы Canvas, а в случае с подкастами — отрывок из видеоверсии шоу или визуализацию воспроизведения.

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В ленту встроен персональный DJ на основе искусственного интеллекта. В основе диджея лежит генеративная нейросеть компании Open AI. ИИ-диджей предназначен для подбора треков на основе предпочтений пользователей и предоставления информации об исполнителях. На данное время он доступен на английском языке для пользователей Spotify Premium в США и Канаде.

Благодаря функции Spotify Clips музыканты смогут добавлять в профили 30-секундные видео, которые увидят все их подписчики. Новый инструмент Countdown Pages позволит артистам создавать страницу с обратным отсчетом до выпуска нового альбома — пользователи подписавшись на релиз, смогут увидеть полный список треков.

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