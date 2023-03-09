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10 марта, 2023
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ДомойAI / MLBloomberg: Google планирует внедрить генеративный ИИ во все свои ключевые продукты

Bloomberg: Google планирует внедрить генеративный ИИ во все свои ключевые продукты

Google

Google заработала репутацию компании, которая делает долгосрочные ставки на всевозможные технологии, и большая часть исследований, лежащих в основе нынешней волны чат-ботов на основе ИИ, проводилась в ее лабораториях. Тем не менее, стартап OpenAI стал одним из первых лидеров так называемого генеративного ИИ — программного обеспечения, которое может создавать собственный текст, изображения или видео.

Внезапный успех ChatGPT, который поддерживается Microsoft, заставил Google наращивать свои усилия по внедрению алгоритмов искусственного интеллекта во все ключевые продукты, пишет Bloomberg.

Руководство Google объявило о том, что все самые важные сервисы с пользовательской базой свыше 1 млрд. человек должны интегрировать генеративный ИИ в течение нескольких месяцев. Данные изменения в компании оказались долгожданной новостью для некоторых команд внутри Google, которые занимались исследованиями в области ИИ, но не применяли свои наработки на практике.

По данным Zeta Alpha, именно Google лидирует по количеству научных статей в области ИИ в период с 2020 по 2022 годы.

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