spot_img
16 марта, 2023
spot_img
ДомойAI / MLСостоялся запуск пятой версии нейросети Midjourney

Состоялся запуск пятой версии нейросети Midjourney

MidJourney V5

Разработчики Midjourney запустили пятую версию нейросети, которая получила название Midjourney V5. Напомним, Midjourney работает в чате Discord и генерирует изображения по текстовым запросам.

«С сегодняшнего дня наше сообщество может тестировать Midjourney V5. Эта версия имеет гораздо более высокое качество изображения, более разнообразные выходные данные, более широкий стилистический диапазон, поддержку бесшовных текстур, более широкое соотношение сторон, более широкий динамический диапазон и многое другое».

Новая версия будет показывать два изображения на предварительной стадии, предлагая выбрать, какой стиль вы предпочитаете больше. Разработчики улучшили генерацию лиц и глаз, а также рук: теперь алгоритм реже рисует людей с шестипалыми конечностями и прочими аномалиями. Изображения в целом будут более подробными, а время генерации сократится.

Midjourney V5 будет создавать изображения с разрешением до 1024 x 1024 пикселей (в предыдущей версии разрешение составляло 512 x 512 пикселей). Финальная версия нейросети должна создавать изображения размером 2048 x 2048. Нейросеть уже доступна на серверах Discord (как публичных, так и частных).

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Sony назвала игры для подписчиков расширенных PS Plus в марте
Следующая статья
Представлен трехрядный электрический внедорожник Kia EV9
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,148ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,114ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»