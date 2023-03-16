Состоялся запуск пятой версии нейросети Midjourney

Разработчики Midjourney запустили пятую версию нейросети, которая получила название Midjourney V5. Напомним, Midjourney работает в чате Discord и генерирует изображения по текстовым запросам.

«С сегодняшнего дня наше сообщество может тестировать Midjourney V5. Эта версия имеет гораздо более высокое качество изображения, более разнообразные выходные данные, более широкий стилистический диапазон, поддержку бесшовных текстур, более широкое соотношение сторон, более широкий динамический диапазон и многое другое».

Новая версия будет показывать два изображения на предварительной стадии, предлагая выбрать, какой стиль вы предпочитаете больше. Разработчики улучшили генерацию лиц и глаз, а также рук: теперь алгоритм реже рисует людей с шестипалыми конечностями и прочими аномалиями. Изображения в целом будут более подробными, а время генерации сократится.

Midjourney V5 будет создавать изображения с разрешением до 1024 x 1024 пикселей (в предыдущей версии разрешение составляло 512 x 512 пикселей). Финальная версия нейросети должна создавать изображения размером 2048 x 2048. Нейросеть уже доступна на серверах Discord (как публичных, так и частных).

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