Системные требования и новый трейлер ПК-версии The Last of Us Part 1

Издательство Sony Interactive Entertainment и разработчики студии Naughty Dog опубликовали системные требования и новый трейлер ПК-версии приключенческого экшена The Last of Us Part 1.

Игра предложит поддержку 4K, ультрашироких (21:9) и панорамных (32:9) разрешений, масштабирования AMD FSR 2.2 и NVIDIA DLSS 2.0, трехмерного звука, мыши, клавиатуры и геймпадов (DualShock 4, DualSense и других). Пользователи смогут установить ограничитель кадровой частоты, настроить вертикальную синхронизацию и ряд графических параметров, а также переназначить управление. Возможен также гибридный режим клавиатуры и контроллера.

Системные требования игры:

Минимальные (30 fps, 720p, низкие настройки графики):

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1909 или новее);

Процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970, GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 470;

Оперативная память: 16 Gb;

Видеопамять: 4 Gb;

Место на диске: 100 Gb (SSD).

Рекомендуемые (60 fps, 1080p, высокие настройки графики):

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1909 или новее);

Процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600X;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super, RTX 3060, AMD Radeon RX 5800 XT или RX 6600 XT;

Оперативная память: 16 Gb;

Видеопамять: 8 Gb;

Место на диске: 100 Gb (SSD).

«Производительность» (60 fps, 1440p, высокие настройки графики):

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1909 или новее);

Процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 5 5600X;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 6750 XT;

Оперативная память: 32 Gb;

Место на диске: 100 Gb (SSD).

«Ультра» (60 fps, 4K, максимальные настройки графики):

ОС: Windows 10 (64 бит, версия 1909 или новее);

Процессор: Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 9 5900X;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XT (с FSR в режиме «Качество»);

Оперативная память: 32 Gb;

Место на диске: 100 Gb (SSD).



Премьера ПК-версии The Last of Us Part 1 состоится 28 марта.

