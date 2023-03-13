Первый турецкий электромобиль Togg появится в продаже уже в этом марте

Первый турецкий электромобиль Togg готовится к поступлению в продажу, предварительные заказы начнутся уже на этой неделе, об этом пишет газета Yeni Şafak.

Начиная с конца марта 20 тыс. электромобилей Togg будут поставляться своим владельцам постепенно до конца 2023 года, согласно очередности. Ожидается, что базовая цена Togg составит 1 млн. лир (около 53 тыс. долларов).

Первый прототип электрического кроссовера TOGG был представлен еще в 2019 году. Позже в том же году турецкая марка запатентовала в Европе вторую модель – электрический седан.

Электрокроссовер поступит в продажу в двух модификациях: с 200-сильным электромотором на задней оси или с двумя моторами (по одному на ось) суммарной мощностью 400 л. с. Одномоторная версия сможет разогнаться до 100 км/час за 7,6 сек, а двухмоторная – за 4,8 сек. Длина колесной базы составляет 2,8 м (одна из самых длинных в сегменте). Запас хода на одной зарядке составит до 500 км. По данным производителей зарядить батарею на 80% можно будет всего за получаса. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск до 175 тыс. автомобилей ежегодно.

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