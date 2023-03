SAP представила решение SAP Datasphere для оптимизации ландшафта данных клиентов

Компания SAP SE объявила о ключевых инновациях в области управления данными и о партнерствах, благодаря которым клиенты будут иметь доступ к важным для бизнеса данным, позволяющим ускорить процесс обработки информации и принятия более эффективных бизнес-решений. SAP анонсировала решение SAP Datasphere, следующее поколение портфеля решений для управления данными, которое предоставляет клиентам легкий доступ к бизнес-данным во всем ландшафте данных. SAP также объявила о стратегическом партнерстве с ведущими компаниями в области данных и искусственного интеллекта — Collibra NV, Confluent Inc., Databricks Inc. и DataRobot Inc – для расширения возможностей SAP Datasphere и создания единой архитектуры данных, которая надежно объединяет данные программного обеспечения SAP и данные, не относящиеся к SAP.

До сегодняшнего дня доступ к данным, а также работа с данными, которые хранятся в разрозненных системах и местах, будь то облачные провайдеры, поставщики данных или локальные системы, – было сложной задачей. Клиентам приходилось извлекать данные из исходных источников и экспортировать их в центральное место хранения, теряя по пути критически важный бизнес-контекст и восстанавливая его только с помощью продолжительных целевых ИТ-проектов и ручного труда. Анонсированное решение SAP Datasphere поможет устранить этот «косвенный информационный налог», позволив клиентам построить такую архитектуру сети бизнес-данных, которая будет оперативно предоставлять необходимые данные с сохранением бизнес-контекста и логики.

«Клиенты SAP генерируют 87% от общего объема мировой торговли, поэтому данные SAP входят в число наиболее ценных бизнес-активов компании и содержатся в самых важных функциях организации, от производства до цепочек поставок, финансов, управления персоналом и многого другого», — сказал Юрген Мюллер, директор по технологиям и член правления SAP. «Мы хотим помочь нашим клиентам сделать следующий шаг, который позволит им легко и уверенно интегрировать данные SAP с данными из сторонних приложений и платформ, получая совершенно новые сведения и информацию, что позволит вывести цифровую трансформацию на новый уровень».

«В условиях, когда цифровые ландшафты постоянно обогащаются разнообразными приложениями и множеством данных, у организаций должны быть бесчисленные возможности для внедрения инноваций, ориентированных на обработку данных, однако большинство из них по-прежнему испытывают трудности с преобразованием информации в ценные сведения. Как правило, проблема заключается в увеличении объема информации, которую им нужно собрать и обработать, в конечном итоге процесс принятия решений затягивается и расходуются огромные ресурсы, не принося при этом никакой практической пользы. Цель SAP Datasphere — объединить в единое целое бизнес семантику, содержание и контекст для любого типа данных (как SAP, так и любых других), чтобы помочь организациям быстро адаптироваться к постоянно меняющейся среде, понимая при этом, что связанные, интегрированные данные предлагают практически безграничный потенциал для улучшения результатов бизнеса», — отметил Алекс-Луис Милитару, руководитель подразделения SAP Business Technology Platform, SAP Центральная и Восточная Европа.

SAP Datasphere

Доступное сегодня решение SAP Datasphere — это следующее поколение облачного решения SAP Data Warehouse Cloud. Оно позволяет обеспечить расширенный доступ к критически важным бизнес-данным. С помощью объединенного подхода к интеграции, каталогизации, семантическому моделированию, хранению, объединению и преобразованию данных, SAP Datasphere помогает распределять критически важные данные — с сохранением бизнес-контекста и логики — по всему ландшафту данных организации. Решение SAP Datasphere построено на платформе SAP Business Technology Platform (SAP BTP), которая включает в себя надежные механизмы обеспечения безопасности предприятия, такие как защита баз данных, шифрование и управление. Для существующих клиентов SAP Data Warehouse Cloud не требуется никаких дополнительных шагов или миграций, они смогут воспользоваться новыми функциональными возможностями SAP Datasphere в своей продуктовой среде. Новые функции включают в себя каталогизацию данных, обеспечивающую автоматическое выявление, управление и контроль, упрощенную репликацию данных для их передачи и постоянного обновления в режиме реального времени, а также улучшенное моделирование данных, при котором сохраняется полный бизнес-контекст в приложениях SAP. В планах — дополнительные возможности интеграции приложений, связывающие данные и метаданные из облачных решений SAP с SAP Datasphere.

Messer Americas, ведущая компания по производству промышленных и медицинских газов в Северной и Южной Америке, нуждалась в простом и безопасном доступе к данным из решений SAP и иных решений внутри компании, чтобы усовершенстовать процесс принятия управленческих решений на основе данных и высвободить ИТ-ресурсы для других стратегических задач. С помощью SAP Datasphere компания Messer Americas смогла построить современную архитектуру данных, которая сохранила общий контекст корпоративных сведений.

SAP Datasphere упрощает наш ландшафт данных, обеспечивая надежность информации, с которой мы работаем каждый день, что позволяет более эффективно решать задачи бизнеса», — сказал Дэвид Джонстон, директор по информационным технологиям компании Messer Americas. «Мы можем быстрее реагировать на возникающие изменения в спросе и предложении, что приводит к улучшению эффективности управления запасами, повышению качества обслуживания клиентов и оптимизации нашей цепочки поставок».

Стратегическое партнерство

SAP и ее новые партнеры по работе с открытыми данными помогут сотням миллионов пользователей по всему миру принимать взвешенные бизнес-решения, основанные на огромных объемах данных. Стратегические партнеры SAP предоставляют уникальные преимущества своих экосистем и позволяют клиентам объединить все свои данные, как никогда прежде.

«Все заинтересованы в доступе к данным SAP, поэтому для комплексной стратегии по работе с данными партнерские отношения с поставщиками технологий абсолютно необходимы», — отметил Дэн Вессет, вице-президент группы исследований рынка данных и аналитики, IDC. «Сегодня организации живут в мире, где многооблачный, многовендорный, а также внешний и локальный ландшафт данных является нормой. SAP, объединившись с группой ведущих партнеров, применяет совершенно новый подход, рассматривая внешние данные как объект первого класса, что способствует лучшему удовлетворению потребностей клиентов».

В число первоначальных партнеров входят: