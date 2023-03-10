«Опасная» работа: «Лаборатория Касперского» об основных видах мошенничества при трудоустройстве в 2023 году

Мошенники часто мимикрируют под легитимных рекрутеров и крупных работодателей. Как понять, что вас хотят не нанять, а обмануть? Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане, рассказывает о популярных мошеннических схемах и делиться советами как избежать обмана при трудоустройстве.

Какие бывают основные схемы обмана

Платные тренинги. Если работа связана с использованием специфических приложений или сервисов, вас могут попросить пройти обязательный тренинг по его использованию и оплатить обучение. Для убедительности «работодатель» может обещать компенсировать эти деньги с первой зарплатой, но скорее всего после «обучения» вы его не увидите. Платная помощь в трудоустройстве. Мошенники могут создать якобы рекрутинговое агентство, которое пообещает подыскать работодателя в короткие сроки. Вы оплатите услугу, но идеальной работы не увидите. Покупка инструментов, расходных материалов и т.п. Вам сообщают, что вы приняты на работу. Но для ее выполнения требуется специфический инструмент, станок, отдельный ноутбук. Вас просят купить его на определенном сайте, а деньги обещают компенсировать в первую зарплату. Перепродажа товаров. Возможно, вам предлагают не работу, а участие в малом бизнесе. Вы будете покупать дорогую электронику или модные вещи за полцены и дальше сможете продавать их за полную цену. Здесь все еще проще — после первой же покупки (разумеется, с предоплатой) вы либо ничего не получите, либо получите очень дешевые и плохие подделки. Обычный фишинг. Иногда «прием на работу» служит для того, чтобы выманить ваши персональные данные, которые затем могут использоваться в других мошеннических схемах. Вам объявят, что вы приняты на работу и нужно заполнить типичную для трудоустройства анкету. В ней требуется указать личные данные, включая домашний адрес, номер телефона, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты «для зачисления зарплаты». Если ссылка была фишинговой, то после отправки такой анкеты вы никогда не увидите и не услышите своего «работодателя».

Как распознать мошенников при приеме на работу

Честные работодатели не попросят с вас деньги. Как бы ни назывался платеж — предоплата за оборудование, плата за обучение, покупка материалов для сертификации, регистрационная пошлина, депозит безопасности — требование вложить собственные деньги является главным признаком того, что вас пытаются «нанять» мошенники. Честные работодатели довольно требовательны. Если вы получили высокооплачиваемую работу в крупнейшей корпорации с первого собеседования — это тоже повод задуматься. Очень сжатые сроки найма и выхода на работу подозрительны. Не менее странно, если у хорошей вакансии нет существенных требований к стажу, опыту и квалификации соискателя. Мошенники могут паразитировать на брендах. Возможно, рекрутинговая компания нанимают вас для работы в престижной компании или даже в государственных службах. Такое бывает, но важно проверить, что рекрутеры действительно сотрудничают с данной компанией и как минимум одно собеседование проходит с участием сотрудников самой компании. Проверьте репутацию работодателя и рекрутера: поищите в интернете комбинацию «имя рекрутера» + «мошенник» или «фирма работодателя» + «мошенничество при найме» или «имя рекрутинговой компании» + «обзор». Также имеет смысл проверить раздел вакансий на сайте бренда — есть ли там та работа, которую вам предлагают? Жулики активно используют фишинг. Нередко «фальшивые» HR-сотрудники ведут переписку с адресов, напоминающих корпоративные, но реально размещенных на фишинговых доменах или бесплатной почте вроде Gmail. Конечно, сложно все время быть начеку и проверять все ссылки и адреса, особенно когда вам вскружила голову «работа мечты». Поэтому подстраховать себя в отслеживании фишинговых ссылок можно с помощью специальных приложений, которые вовремя предупредит о вредоносной ссылке и заблокирует ее.

Как обезопасить себя от «опасной» работы?