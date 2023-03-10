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10 марта, 2023
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98% абонентов Nar остались довольны качеством обслуживания

Nar

Мобильный оператор Nar обьявил показатели удовлетворенности клиентов услугами, которые он предоставлял в течение прошлого года. В 2022 году Nar, которому удалось сохранить превосходное качество обслуживания своих клиентов, завоевал одобрение подавляющего большинства своих абонентов.

В 2022 году 98,6% людей, посетивших центры Nar по различными вопросам, были удовлетворены предоставленными услугами. Согласно прошлогоднему отчету около 2 миллионов абонентов обратились в Колл-центр 777 и приложения Nar+ с различными запросами. 89% абонентов обратившихся в Колл-центр и 87% пользователей приложения Nar+ остались довольны предоставленными услугами.

Nar, который позволяет своим абонентам отправлять запросы через социальные сети, ответил на более чем 16 тысяч запросов абонентов на социальных платформах. На входящие запросы отвечали в среднем в течение 5 минут. Большинство запросов касались тарифов, интернет-пакетов и операций, связанных с номером.

В 2023 году мобильный оператор продолжает обновлять свои центры обслуживания клиентов, чтобы повысить уровень предоставляемого сервиса. Кроме того, улучшение приложения Nar+, которое обеспечивает удобство самообслуживания для абонентов, является одной из основных целей, поставленных на этот год.

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