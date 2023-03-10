Рабочие станции Lenovo ThinkStation P5, P7 и PX могут предложить до 120 ядер Intel Sapphire Rapids и до 4 видеокарт NVIDIA RTX A6000

Компания Lenovo представила новые рабочие станции ThinkStation P5, P7 и PX на базе процессоров Intel Xeon 4-го поколения (Sapphire Rapids). Новинки оснащаются профессиональными графическими ускорителями NVIDIA серии Ada Lovelace.

ThinkStation P5 предлагает процессоры серии Intel Xeon W-2400 вплоть до 24-ядерного и 48-поточного Intel Xeon W7-2495X с частотой до 4,8 GHz, и до двух профессиональных видеокарт NVIDIA RTX A6000, имеющих по 48 Gb памяти GDDR6. Материнская плата на базе Intel W790 имеет два разъема PCIe 5.0 x16, один PCIe 4.0 x8 и три PCIe 4.0 x4. Возможна установка до 512 Gb восьмиканальной памяти DDR5-4800 с ECC. Подсистема хранения данных может включать до трех твердотельных NVMe-накопителей по 4 Tb и трех жестких дисков объемом до 12 Tb.

В оснащение рабочей станции ThinkStation P5 также входят БП мощностью 750 или 1000 Вт в зависимости от конфигурации, два разъема USB-A 3.2 Gen2, четыре USB-C 3.2 Gen2, один USB-C 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/с), два USB 2.0, один сетевой адаптер LAN. Есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

ThinkStation P7 предлагает более производительные процессоры серии Intel Xeon W-3400, вплоть до 56-ядерного и 112-поточного Intel Xeon W9-3495 с частотой до 4,8 GHz. Система может предложить до 1 Tb оперативной памяти DDR5-4800 и три профессиональные видеокарты NVIDIA RTX A6000. Материнская плата на базе Intel W790 оснащена тремя разъемами PCIe 5.0 x16, а также получила по одному слоту PCIe 4.0 x16, PCIe 4.0 x8, PCIe 5.0 x4 и PCIe 4.0 x4.

Конфигурация подсистемы хранения данных рабочей станции ThinkStation P7 может включать четыре твердотельных накопителя M.2 емкостью по 4 Tb каждый и три HDD емкостью по 12 Tb, или пять NVMe-накопителей общим объемом 20 Tb и одинHDD объемом 12 Tb. Установлен блок питания мощностью 1000 или 1400 Вт в зависимости от конфигурации. Набор внешних разъемов такой же, как у модели ThinkStation P5.

ThinkStation PX предлагает двухпроцессорные конфигурации с Intel Xeon 4-го поколения, но серверного уровня. Система может быть оснащена двумя 60-ядерными и 120-поточными Intel Xeon Platinum 8490H с частотой до 3,5 GHz. Предлагается до 2 Tb оперативной памяти стандарта DDR5-4800 и до четырех профессиональных графических ускорителя NVIDIA RTX A6000, имеющих по 48 Gb памяти GDDR6. Материнская плата с Intel С741 для двухпроцессорных систем оснащена четырьмя разъемами PCIe 5.0 x16, четырьмя PCIe 4.0 x16 и одним PCIe 4.0 x8. Конфигурация подсистемы хранения данных может включать до семи твердотельных накопителей M.2 емкостью по 4 Tb каждый и до двух HDD емкостью до 12 Tb, или до трех NVMe-накопителей общим объемом 12 Tb и четырех HDD общим объемом 48 Tb.

Набор внешних разъемов состоит из двух USB-A 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), двух USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), четырех USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/c), одного USB-C 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/с), двух USB 2.0, одного гигабитного и одного 10-гигабитного сетевых разъемов. Есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Система оснащается БП мощностью 1850 Вт с КПД выше 92%.

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