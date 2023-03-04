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4 марта, 2023
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Pure Storage планирует к 2026 году выпустить SSD емкостью 300 Tb

Pure Storage

Компания Pure Storage, поставщик передовых технологий и услуг в области хранения данных, заявила о планах разработать до 2026 года твердотельный накопитель в проприетарном формфакторе Direct Flash Modules (DFM) емкостью 300 Tb.

«На ближайшие пару лет мы планируем значительно повысить конкурентоспособность наших накопителей. Сегодня мы поставляем накопители формата DFM емкостью 24 и 48 Tb. На конференции Accelerate от нас стоит ожидать анонсов, связанных с разработкой накопителей емкостью 300 Tb к 2026 году», — заявил в интервью издания BLOCKS & FILES технический директор компании Pure Storage Алекс Макмаллан (Alex McMullan).

Ожидается, в ближайшие годы производители флеш-памяти 3D NAND перейдут с 200-слойных чипов на чипы с 400-500 слоями, что позволит существенно повысить плотность хранения данных.

«Все производители чипов флеш-памяти планируют в ближайшие пять лет приступить к производству 400–500-слойных микросхем. И этот прогресс безусловно поможет нам в достижении нашей цели», — отметил Макмаллан.

Pure Storage

Pure Storage создает накопители проприетарного формата DFM, в которых используются микросхемы 3D NAND, управляемые специализированными контроллерами памяти. Потребительских решений среди них нет. Накопители DFM отдаленно напоминают SSD формата Ruler Form Factor, которые преимущественно используются в составе серверов и позволяют добиваться очень высокой плотности хранения данных. Для подключения DFM используют стандартный интерфейс U.2 NVMe.

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