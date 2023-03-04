Garmin выпустил две модели спортивных smar-часов с AMOLED-экранами

Компания Garmin представила две новые модели спортивных smar-часов — Forerunner 965 и 265. Модель Garmin Forerunner 965 оснащена сенсорным AMOLED-дисплеем диаметром 1,4 дюйма (35,4 мм) с разрешением 454 x 454 пикселя. Экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass DX, а также титановой рамкой. Диаметр корпуса составляет 47 мм, толщина часов не превышает 13,2 мм. Есть защита от воды (5ATM). Объем внутренней памяти — 32 Gb. Накопитель можно использовать для хранения музыки и прослушивания ее без смартфона (через Bluetooth-наушники). Поддерживается загрузка напрямую из Deezer, Spotify или Amazon Music.

Устройство обеспечивает до 31 часа автономной работы в режиме GPS и до 23 дней в режиме smar-часов. Forerunner 965 умеют измерять ЧСС, уровень насыщения крови кислородом, частоту дыхания, уровень стресса и качество сна. Заявлены функции женского здоровья, определения «спортивного» возраста пользователя и уровня его «заряженности» на тренировку. Кроме того, часы поддерживают технологию бесконтактной оплаты.

Garmin Forerunner 265 отличаются от старшей модели материалом изготовления и размером дисплея. Они доступны в вариантах с диаметром в 42 и 46 мм. Экран защищает стекло Gorilla Glass 3, а рамка выполнена из армированного полимера. Объем внутренней памяти составляет 8 Gb.

42-мм модификация предлагает 24 часа автономности с включенным GPS и 15 дней — в режиме smar-часов. Для 46-мм версии эти показатели составляют 20 ч и 13 дней соответственно. Функции часов аналогичны функциональности старшей модели.

Garmin Forerunner 965 поступят в продажу в этом месяце по цене $599, а Forerunner 265 уже доступна для заказа за $449 независимо от размера дисплея.

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