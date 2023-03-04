На MWC 2023 был назван лучший смартфон — iPhone 14 Pro

Крупнейшая выставка MWC 2023 в Барселоне завершила свою работу. В конце мероприятия прошло традиционное вручение премий Global Mobile Awards (GLOMO Awards) в различных категориях за технические достижения и новейшие разработки.

В номинации «Лучший смартфон» победителем стал Apple iPhone 14 Pro. Устройство похвалили за дизайн, великолепный дисплей, вырез Dynamic Island, отличную камеру с 48 Мп датчиком и ПО. iPhone 14 Pro обошел Google Pixel 7 Pro, Nothing Phone (1) и два смартфона Samsung с гибкими экранами — Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4.

Кроме того, компания Apple получила награду в номинации «Прорывные инновации в области устройств» за функцию экстренного SOS-сигнала с задействованием спутниковой связи на смартфонах. Данная технология дебютировала в линейке iPhone 14. В этой номинации Apple обошла Google с чипом Tensor 2, Qualcomm с топовым процессором Snapdragon и Sony с сенсором IMX989.

Награду «Лучшее на шоу» присудили Motorola Defy Satellite Link, устройство, которое позволяет подключать к спутниковой сети iPhone или Android-смартфон.

Также в рамках мероприятия T-Mobile объявила о своем партнерстве с SpaceX, а MediaTek сообщила о том, что в ее будущих чипах будет реализована поддержка спутникового подключения.

С полным списком победителей на MWC 2023 можно ознакомиться на главной странице Global Mobile Awards 2023.

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