Представлены LG XBoom XL7 и XL5 — мощные музыкальные колонки

Компания LG представила сразу две модели музыкальных колонок XBoom — XL7 и XL5. Корпус каждой колонки имеет защиту от воды по стандарту IPX4.

LG XBoom XL7 включает 8-дюймовый низкочастотный динамик и два 2,5-дюймовых твитера. Общая мощность составляет 250 Вт. Габариты составляют 31 x 31,5 x 70 см, вес — 14,7 кг. Устройство получило конструкцию на колесиках и выдвижную ручку, что упрощает транспортировку.

Колонка получила светодиодную панель Pixel LED, которая умеет отображать анимации, текст и изображения, а также мигать и пульсировать в такт воспроизводимой музыке. Настроить колонку можно через мобильное приложение XBoom. Время автономной работы составляет до 20 ч, а на зарядку до 100% уходит 3,5 ч. Технология Dynamic Bass Optimizer, по заявлению компании, обеспечивает мощные басы с хорошо сбалансированным звучанием без искажений.

LG XBoom XL5 – это более компактная колонка. Габариты составляют 28,2 x 59 x 28,2 мм, вес — 12 кг. Колесиков и ручки для транспортировки у колонки нет. Она также оборудована двумя 2,5-дюймовыми твитерами, но размер низкочастотного динамика уменьшен до 6,5 дюйма. Мощность составляет 200 Вт. Кроме того, колонка не имеет светодиодной панели Pixel LED, а ее автономность составляет до 12 ч.

Обе новинки получили поддержку кодеков SBС и AAC. Для подключения смартфонов можно использовать не только Bluetooth, но и USB. Функция Wireless Party Link позволяет синхронизовать воспроизведение музыки на нескольких устройства LG.

Дата начала продаж и цены колонок LG XBoom XL7 и XL5 будут объявлены позднее.

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