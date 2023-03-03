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3 марта, 2023
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Fujifilm представил новую камеру моментальной печати Instax mini 12

Fujifilm Instax mini 12

Компания Fujifilm представила новую камеру моментальной печати Instax mini 12, которая пришла на смену модели Instax Mini 11. Новинка получила незначительные изменения в дизайне и ряд дополнительных функций.

Instax Mini 12 получила более вытянутый прямоугольный корпус, который к тому же стал чуть тоньше. Вместо камеры в черном цвете на рынке появится вариант с корпусом мятно-зеленого оттенка.

Наиболее заметное изменение связано с конструкцией объектива. Теперь для перехода в режим съемки крупным планом можно просто повернуть объектив вместо того, чтобы нажимать соответствующую кнопку. Такой подход сделает масштабирование интуитивно более понятным. Кроме того, включение и выключение камеры также реализовано за счет поворота объектива. Были внесены некоторые изменения в работу вспышки Instax Mini 12. Пользователи по-прежнему не смогут отключить ее полностью, но оптимизированная система управления вспышкой должна повысить качество снимков, создаваемых в условиях плохой освещенности.

Fujifilm объявила о скором запуске бесплатного мобильного приложения Instax Up. С его помощью можно будет сканировать, импортировать, упорядочивать и хранить фото в цифровом виде, независимо от того, какая камера или принтер Instax есть в распоряжении пользователя.

Камера моментальной печати Fujifilm Instax mini 12 поступит в продажу в середине марта по цене $79,95.

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