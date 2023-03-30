Представлены флагманские смартфоны Meizu 20 и 20 Pro

Компания Meizu официально представила флагманские смартфоны Meizu 20 и 20 Pro. Обе модели получили плоский дисплей с рамками толщиной всего 1,57 мм и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Экран занимает почти 94% передней панели. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass Victus. В основе смартфонов лежит мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2, используется оперативная память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0.

Meizu 20

В модели установлен 10-битный 6,55-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей (402ppi), соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 144 Hz. Яркость достигает 800 нит. Есть поддержка HDR 10+.

Основная камера тройная: 50 Мп (Samsung ISOCELL GN5, f/1.85, OIS), 16 Мп (широкоугольная, f/2.4, угол обзора 122°) и 5 Мп (телефото, f/2.3, OIS, оптический зум 2х). Возможна запись видео в формате 8К, есть ночной режим DarkVision 2.0. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.45). За автономность отвечает аккумулятор на 4700 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки.

Meizu 20 Pro

Смартфон оснащен 10-битным 6,81-дюймовым экраном AMOLED E6 с разрешением 3200 х 1440 пикселей (515ppi), соотношением сторон 20:9, динамической регулировкой частоты обновления от 1 до 120 Hz, максимальной яркостью до 1800 нит и поддержкой HDR 10+.

В основную камеру входят три датчика по 50 Мп каждый: главный сенсор (f/1.88, OIS), широкоугольный объектив (f/2.2, угол обзора 120°) и телефото (f/1.88, OIS, оптический зум 2х). Камера наделена модулем dTOF. Есть съемка видео в 8К и ночной режим DarkVision 2.0. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки, позволяющих восполнить 100% энергии за 39 и 52 минуты соответственно.

В оснащение обеих моделей входят поддержка 5G, модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB Type-C, ИК-порт и стереодинамики с Dolby Atmos. Есть защита по стандарту IP54. Meizu 20 Pro поддерживает связь ближнего радиуса действия UWB, которая может быть использована для доступа в автомобиль. Используется Android 13 с оболочкой Flyme 10. Габариты и вес Meizu 20: 157,93 x 73,5 x 7,99 мм, 190 гр. Meizu 20 Pro: 164,2 х 76,4 х 7,8 мм, 209 гр.

Цены на смартфоны:

Meizu 20: 12/128 Gb — $436, 12/256 Gb — $495, 12/512 Gb — $552.

Meizu 20 Pro: 12/128 Gb — $582, 12/256 Gb — $640, 12/512 Gb — $698.

Обе модели будут доступны в Китае 3 апреля.

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