Meizu 20 Infinity — смартфон с ультратонкими рамками и экраном яркостью 1850 нит

Вместе с флагманскими смартфонами Meizu 20 и 20 Pro компания показала еще одну модель — Meizu 20 Infinity. В компании говорят, что у смартфона одни из самых тонких симметричных рамок (толщиной 2,48 мм) в индустрии.

Кроме того, корпус устройства выполнен из премиальных материалов. Meizu 20 Infinity с обеих сторон прикрыт прочным стеклом Meizu Titan Glass (6,5 баллов по шкале Мооса) — это кристаллическая фаза титанового стекла с керамическими частицами (как в последних iPhone), изготовляемого при температуре 750 °C. Рамка выполнена из легкого сплава из алюминия нержавеющей стали, который на 30% легче обычной стали, а объективы камер защищены сапфировыми линзами.

Meizu 20 Infinity оборудован 10-битным экраном LTPO AMOLED (BOE Q9) с разрешением 3192 х 1368 пикселей (512ppi), соотношением сторон 21:9, динамической регулировкой частоты обновления от 1 до 120 Hz, максимальной яркостью в обычном режиме 1250 нит и до 1850 нит при отображении HDR-контента. Частота ШИМ-затемнения составляет 1920 Hz. Есть поддержка HDR10+.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, используется оперативная память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0. Основная камера представлена датчиками на 50 Мп (Sony IMX766, 1/1,56″, f/1.75, OIS), 12 Мп (широкоугольная, Sony IMX563, 1/2,55″, f/2.2, угол обзора 122°) и 12 Мп (телефото, Sony IMX663, 1/2,93″, f/1.98, OIS, оптический зум 2х). Камера наделена сенсором dTOF. Возможна запись видео в формате 8К, есть ночной режим DarkVision 2.0. Разрешение встроенной в экран фронтальной камеры составляет 32 Мп (Sony IMX616, f/2.45).

За автономность отвечает аккумулятор на 4800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт и беспроводной на 50 Вт. В оснащение также входят поддержка 5G, модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB Type-C, ИК-порт, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев. Есть защита по стандарту IP54. Используется Android 13 с оболочкой Flyme 10. Габариты и вес составляют 163,44 х 73,28 х 8,2 мм, 215 гр.

Цены на смартфон Meizu 20 Infinity: 12/256 Gb — $916, 12/512 Gb — $1062 и 16 Gb/1Tb — $1237. Устройство будет доступно в зеленом, черном и серебристом цветах корпуса.

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