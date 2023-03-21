Представлена нейросеть Gen-2, которая создает видео по текстовому запросу

Стартап Runway, известный по участию в создании генератора изображений по текстовому запросу Stable Diffusion, представил новейшую нейросеть, предлагающую аналогичный способ создания видео. Пока пользователи могут получить доступ к технологии искусственного интеллекта через Discord, присоединившись к очереди на сайте Runway.

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Уже сейчас Gen-2 может преобразовать любое текстовое описание в 3-секундный видеоклип, открывая широчайшие возможностей для создателей видеоконтента.

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