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22 марта, 2023
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ДомойAI / MLПредставлена нейросеть Gen-2, которая создает видео по текстовому запросу

Представлена нейросеть Gen-2, которая создает видео по текстовому запросу

Gen-2

Стартап Runway, известный по участию в создании генератора изображений по текстовому запросу Stable Diffusion, представил новейшую нейросеть, предлагающую аналогичный способ создания видео. Пока пользователи могут получить доступ к технологии искусственного интеллекта через Discord, присоединившись к очереди на сайте Runway.

Уже сейчас Gen-2 может преобразовать любое текстовое описание в 3-секундный видеоклип, открывая широчайшие возможностей для создателей видеоконтента.

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