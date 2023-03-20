Представлен смартфон среднего уровня Honor 70 Lite 5G

Компания Honor представила на международном рынке новый смартфон Honor 70 Lite 5G. Несмотря на невысокую стоимость, аппарат обладает приличным набором опций.

Honor 70 Lite 5G оснащен IPS-дисплеем диагональю 6,5 дюйма с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой обновления изображения 90 Hz. Экран имеет сертификат TÜV Rheinland.

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 480+. Объем оперативной памяти смартфона составляет 4 Gb, емкость встроенного накопителя — 128 Gb. В состав тройной основной камеры входят главный сенсор на 50 Мп, 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 8 Мп расположена в каплевидном вырезе экрана.

За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 22,5 Вт через порт USB-C. Также смартфон получил поддержку 5G, модулей Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, GPS, NFC, две SIM-карты, аудиоразъем 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Есть поддержка Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless. Установлена ОС Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1. Габариты составляют 163,66 х 75,13 х 8,68 мм.

Honor 70 Lite 5G будет предложен в трех цветах корпуса: Titanium Silver, Ocean Blue и Midnight Black. Цена смартфона в Великобритании составляет £199 (около $244).

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az