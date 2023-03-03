Представлен смартфон Huawei Nova 10 Youth Edition с камерой на 108 Мп

Компания Huawei выпустила новый смартфон среднего класса под названием Nova 10 Youth Edition. Аппарат получил 6,78-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2388 x 1080 пикселей и частотой обновления 90 Hz. В основе Huawei Nova 10 Youth Edition лежит процессор Snapdragon 680 4G с интегрированной графикой Adreno 610. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость накопителя – 128 или 256 Gb.

В состав основной камеры входят датчик на 108 Мп, сверширокоугольный объектив на 8 Мп и макромодуль 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, есть поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Устройство работает под управлением ОС HarmonyOS 2.0.1. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. В оснащение также входят порт USB-C, аудиоразъем 3,5 мм, стереодинамики и слот для двух SIM-карт. Толщина смартфона составляет 7,94 мм, вес – 191 гр.

Huawei Nova 10 Youth Edition будет предложен в двух цветах корпуса: голубом и черном. Продажи смартфона в Китае стартуют сегодня по цене от $289.

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