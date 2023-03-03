D-Link представил линейку роутеров Aquila Pro AI с необычным дизайном

Тайваньская компания D-Link привезла MWC 2023 новую линейку домашних маршрутизаторов Aquila Pro AI. Главной особенностью устройств стал необычный внешний вид.

В новую линейку вошли шесть моделей: MS78, MS60, MS30, M60, M30 и E30. Устройства поддерживают Wi-Fi 6/6E и способны обеспечить передачу данных на скорости до 7800 Мбит/с в трех диапазонах. Кроме того, применяются технологии искусственного интеллекта для стабильности соединения. AI Wi-FI Optimiser выбирает каналы для минимизации помех, а AI Mesh Optimiser отвечает за автоматическую оптимизацию пути для обеспечения надежного покрытия.

Маршрутизаторы оснащаются одним WAN-портом с пропускной способностью 2,5 Гбит/с и четырьмя гигабитными LAN-портами. Модели MS78, MS60 и MS30 совместимы с протоколом Matter, что позволяет делать их центром умного дома. Управление и настройки реализованы через мобильное приложение D-Link Aquila Pro AI. Есть поддержка голосовых помощников Amazon Alexa и Google Assistant.

Все модели появятся в продаже во втором квартале этого года.