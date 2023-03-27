Представлен Samsung Exynos Modem 5300 со скоростью загрузки до 10 Гбит/с

Компания Samsung представила 5G-модем нового поколения Exynos Modem 5300. Модем изготовлен с использованием 4-нм процесса EUV, что делает его гораздо более энергоэффективным по сравнению с решениями прошлых поколений.

Exynos Modem 5300 поддерживает работу в сотовых сетях пятого поколения в диапазонах до 6 GHz (Sub-6GHz) и миллиметровом (mmWave) в режимах SA и NSA. Модем обеспечивает пиковую скорость загрузки до 10 Гбит/с при сверхнизкой задержке благодаря поддержке технологий FR1, FR2 и EN-DC (E-UTRAN New Radio — Dual Connectivity). Заявлена максимальная скорость передачи данных до 3,87 Гбит/с. В режиме LTE Exynos Modem 5300 поддерживает пиковую скорость загрузки до 3 Гбит/с и пиковую скорость загрузки до 422 Мбит/с.

Модем совместим со стандартом 3GPP 5G NR Release 16, который направлен на улучшение скорости работы мобильного интернета. Его можно подключить к чипу смартфона через соединение PCIe.

Ожидается, что Samsung Exynos Modem 5300 будет использоваться в чипе Google Tensor следующего поколения, который будет, в частности, применяться во флагманских смартфонах серии Pixel 8.

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