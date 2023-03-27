Intel представил новый мини-ПК NUC 13 Pro «Arena Canyon»

Компания Intel представила новый мини-ПК NUC 13 Pro «Arena Canyon» на базе новых процессоров Core 13-го поколения. Габариты составляют 117 х 112 мм, высота — 37 или 54 мм в зависимости от версии.

В базовой версии мини-ПК оснащен процессором Core i3-1315U, в максимальной конфигурации — Core i7-1370P. Устройство может оснащаться до 64 Gb оперативной памяти DDR4-3200 и двумя SSD. Есть поддержка адаптеров Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, набор портов включает два HDMI, два Thunderbolt 4, три USB 3.2, RJ45 (2.5Gb) и один USB 2.0.

Intel NUC 13 Pro«Arena Canyon» поступит в продажу в ближайшее время по цене от $340 за Barebone-комплект.

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