spot_img
28 марта, 2023
spot_img
ДомойТехнологииHardwareIntel представил новый мини-ПК NUC 13 Pro «Arena Canyon»

Intel представил новый мини-ПК NUC 13 Pro «Arena Canyon»

Intel NUC 13 Pro«Arena Canyon»

Компания Intel представила новый мини-ПК NUC 13 Pro «Arena Canyon» на базе новых процессоров Core 13-го поколения. Габариты составляют 117 х 112 мм, высота — 37 или 54 мм в зависимости от версии.

В базовой версии мини-ПК оснащен процессором Core i3-1315U, в максимальной конфигурации — Core i7-1370P. Устройство может оснащаться до 64 Gb оперативной памяти DDR4-3200 и двумя SSD. Есть поддержка адаптеров Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, набор портов включает два HDMI, два Thunderbolt 4, три USB 3.2, RJ45 (2.5Gb) и один USB 2.0.

Intel NUC 13 Pro«Arena Canyon» поступит в продажу в ближайшее время по цене от $340 за Barebone-комплект.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Представлен Samsung Exynos Modem 5300 со скоростью загрузки до 10 Гбит/с
Следующая статья
Azercell предоставляет пользователям iPhone возможность протестировать 5G
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,141ФанатыМне нравится
1,012ЧитателиЧитать
3,111ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»