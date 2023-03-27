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28 марта, 2023
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Toshiba станет частной компанией в рамках сделки на $15 млрд

Toshiba

Консорциум инвесторов во главе с крупнейшим в Японии фондом прямых инвестиций Japan Industrial Partners (JIP) покупает Toshiba Corporation за 2 трлн. иен (более $15 млрд), об этом пишет The Wall Street Journal.

Совет директоров Toshiba пришел к выводу, что предложение JIP соответствует интересам компании, повысит ее стоимость и будет выгодно для акционеров. JIP заплатят по 4620 иены за акцию Toshiba, что примерно на 10% превышает их текущую стоимость. После завершения сделки компания станет частной.

Издание отмечает, что если сделку одобрят акционеры и регуляторы, это ознаменует завершение многолетней нестабильности в Toshiba, бывшем лидере японского корпоративного мира, который уже был вынужден отказаться от многих своих подразделений, включая производство ноутбуков и медицинского оборудования.

В апреле прошлого года Toshiba запросила у потенциальных инвесторов предложения о вариантах реструктуризации. Примерно за месяц до этого акционеры компании отклонили план руководства по разделению бизнеса на две части. При этом иностранные инвесторы обратились к компании с просьбой рассмотреть возможность продажи всей компании частной инвестфирме.

Отметим, что рыночная стоимость компании за последние 12 месяцев уменьшилась на 11,5% (до 1,8 трлн. иен).

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