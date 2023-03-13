Представлен недорогой смартфон iQOO Z7i

Компания iQOO представила доступный смартфон Z7i. Аппарат получил 6,51 дюймовый IPS-экран разрешением HD+, соотношением сторон 20:9 и кадровой частотой 60 Hz.

iQOO Z7i построен на базе нового процессора MediaTek Dimensity 6020. Платформа располагает двумя ядрами Cortex-A76 с частотой до 2,2 GHz, шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 2 GHz и GPU Mali-G57 MC2. Процессор производится по техпроцессу 7 нм и имеет поддержку 5G-сетей. Фактически чип это переименованная SoC Dimensity 700. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 4, 6 или 8 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 – 128 Gb.

Основная камера двойная с датчиками на 13 Мп (f/2.2) и 2 Мп (макро, f/2.4). Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп (f/1.8). Смартфон питается от аккумулятора на 5000 мАч (быстрая зарядка 15 Вт), есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъем. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты составляют 164,05 x 75,6 x 8,15 мм, вес – 186 гр. Устройство поставляется с операционной системой Android 13 с OriginOS Ocean.

iQOO Z7i — это один из самых дешевых смартфонов с поддержкой 5G на рынке. Цена на китайском рынке составит $130. В продажу новинка в черной и голубой расцветках корпуса поступит 20 марта.

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