В Atomic Heart могут появиться роботы-гуманоиды Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск написал в Twitter, что слышал хорошие отзывы об игре Atomic Heart. После этого, главный руководитель студии Mundfish Роберт Багратуни поблагодарил Маска за лестный отзыв и предложил поработать вместе над интеграцией человекоподобных роботов Tesla Optimus в предстоящее дополнение к Atomic Heart.

В комментарии Маска не было ни согласия на предложение, ни отказа. Он лишь заявил, что боты Tesla не должны выйти из-под контроля, как роботы в Atomic Heart:

«Я очень надеюсь, что боты Tesla не будут выходить из строя. Мы уделяем большое внимание тому, чтобы Optimus можно было легко отключить локально с помощью физического переключателя, чтобы снизить риск централизованного управления».

Напомним, Atomic Heart вышла 21 февраля на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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