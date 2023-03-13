Samsung начнет выпуск 4-нм чипов третьего поколения в первой половине 2023 года

Компания Samsung Electronics планирует начать массовое производство 4-нм чипов третьего поколения в первой половине текущего года, сообщает издание Business Korea.

Samsung смог стабилизировать процент выпуска годных изделий, а также повысил производительность и энергопотребление других характеристик готовой продукции. Это дает компании возможность привлечь или вернуть крупных корпоративных клиентов.

Компания уже производит коммерческие чипы на базе раннего техпроцесса SF4E, но испытывает определенные трудности с эффективностью конвейера. Известно, что даже после коммерциализации SF4E, Samsung не всегда удавалось поддерживать выход качественной продукции на требуемом уровне, в результате чего, как сообщает издание, компания потеряла крупнейшего клиента Qualcomm, перешедшего к сотрудничеству с TSMC. Улучшенный техпроцесс позволит немного уменьшить площадь кристаллов и поднять процент выхода годных чипов.

По данным СМИ, выход годной продукции Samsung, выпускаемой в соответствии с 4-нм процессом, уже достиг 60%. Это далеко от лидера индустрии TSMC с 70-80%, но эффективность производства корейского гиганта неуклонно растет.

Хотя уже стартовало производство чипов по 3-нм техпроцессу, большинство продукции передовых полупроводниковых заводов все еще составляют 4- и 5-нм чипы. По данным исследовательской компании Counterpoint Research, в 3 квартале прошлого года на 4- и 5-нм чипы приходилось 22% мирового производства, на 6- и 7-нм чипы — 16 %, на 16-, 14- и 12-нм чипы — 11 %.

С улучшенным 4-нм техпроцессом Samsung Electronics имеет серьезные шансы укрепить свои позиции на рынке.

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