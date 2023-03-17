Платежная платформа Stripe обеспечит OpenAI разнообразие платных подписок на ChatGPT

Компания OpenAI объявила о сотрудничестве с компанией Stripe для монетизации своих ИИ-сервисов, в частности ChatGPT Plus и DALL·E. Сотрудничество предполагает предоставление различных вариантов подписок для пользователей. Stripe, благодаря данной сделке, сможет внедрить новую большую языковую ИИ-модель GPT-4 от OpenAI в свои продукты и сервисы.

OpenAI планирует интегрировать в свою платформу несколько приложений Stripe, включая Stripe Billing, Stripe Checkout и Stripe Tax. Приложения Stripe Billing и Stripe Checkout будут интегрированы в премиум-подписку на чат-бот ChatGPT. Используя предварительно созданную страницу платежей Stripe Checkout, OpenAI сможет предлагать пользователям разовые приобретения продуктов и ежемесячные подписки или подписки с учетом использования, с возможностью оплаты более чем 25 способами.

Интеграция приложения Stripe Tax, помогающее предприятиям автоматизировать расчет и сбор налогов в США и более чем 30 странах мира, демонстрирует приверженность OpenAI соблюдению налогового законодательства в рамках ее выхода на мировые рынки. Кроме того, OpenAI сделает приложение Stripe Billing для выставления счетов доступным для пользователей нейросети на базе ИИ DALL·E.

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