Поддержка технологии Nvidia DLSS 3 появится в Diablo IV, Redfall и Forza Horizon 5

Компания Nvidia объявила, что еще в трех играх появится поддержка технологии DLSS 3. Данная технология позволяет повышать разрешение игры без потери качества картинки, при этом увеличивая частоту кадров. Опция будет доступна всем игрокам с видеокартами Nvidia RTX 4000 серии, владельцы RTX 2000 и 3000 серий смогут воспользоваться DLSS 2.0.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Forza Horizon 5 обновится до DLSS 3 28 марта, а два других проекта в ПК-версии получат поддержку технологии сразу на релизе. Redfall выходит 2 мая, а Diablo IV — 6 июня.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Кроме того, DLSS 3 есть в бете командного шутера The Finals. Библиотека игр с технологией, которая включает уже более чем 270 проектов, будет постоянно расширяться.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В компании также сообщили, что начиная с 20 марта плагин DLSS Frame Generation станет общедоступным для разработчиков. Его интеграция в игры осуществляется при помощи платформы Nvidia Streamline.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az