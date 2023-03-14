OpenAI выпустила GPT-4. Новая модель умеет сдавать экзамены и работать с изображениями

Компания OpenAI объявила о выпуске нового поколения нейросети GPT-4. Новая нейросеть стала мультимодальной: она может обрабатывать не только входящий текст, но и изображения. Кроме того, инженерам OpenAI удалось значительно повысить «сообразительность» нейросети. GPT-4 стала точнее, надежнее и креативнее. В OpenAI утверждают, что новая нейросеть дает неверные ответы и ошибается заметно реже, чем GPT-3.5.

В частности, GPT-4 удалось сдать несколько экзаменов (Uniform Bar, LSAT, GRE) с результатом, попавшим в топ-10 лучших результатов конкурсантов-людей. В тех же тестах GPT-3.5 была среди худших 10% результатов. GPT-4 на 82% меньше склонен предоставлять пользователю запрещенный контент, а также на 40% более подвержен фактически правильным ответам, чем предыдущая версия.

Новая модель будет использоваться в чат-боте ChatGPT. Разработчики-партнеры OpenAI смогут взаимодействовать с новой моделью через API.

Также стало известно, что OpenAI еще 5 лет назад обратилась к Microsoft с просьбой построить инфраструктуру для обучения ИИ-модели. Согласно имеющимся данным, для реализации этого проекта Microsoft использовала тысячи ускорителей NVIDIA A100 и H100. Для достижения наилучшей производительности Microsoft пришлось провести масштабную оптимизацию в процессе создания необходимой инфраструктуры. Сейчас Microsoft готова открыть доступ к своей инфраструктуре для сторонних разработчиков, анонсировав на этой неделе новую услугу, в рамках которой клиенты смогут получать доступ к системам на базе ускорителей NVIDIA H100 в количестве от восьми до тысяч чипов через облачную платформу Azure.