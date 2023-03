ПК-версия The Last of Us подверглась резкой критике

Экшен The Last of Us вышел на ПК — спустя почти десять лет с релиза на консоли PS3. Ранее игра была доступна на PS5 (на PS3 и PS4 вышли оригинал и ремастер соответственно). В Steam и Epic Games Store доступен ремейк The Last of Us с подзаголовком Part I. В этом издании авторы полностью переработали графическую составляющую, внесли правки в геймплей и добавили дополнительные настройки.



За первые сутки пользователи Steam оставили свыше 5000 отзывов, из них всего 32% оказались положительными. На данное время рейтинг игры в Steam — «В основном отрицательный». Игроки жалуются на чрезмерно долгую компиляцию (доходит до 4 часов), частые вылеты и зависания. Не спасает даже производительное железо.

Отзывы на популярном форуме Resetera перекликаются с отзывами пользователей Steam: многие жалуются на низкую производительность и вылеты.

Студия Naughty Dog уже объявила, что разработчики изучают возникшие у пользователей проблемы и отдает приоритет исправлениям в последующих обновлениях игры.

