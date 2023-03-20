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21 марта, 2023
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Acer представил электрический велосипед ebii с ИИ-функциями

Acer ebii

Компания Acer, известная своей компьютерной техникой, объявила о выпуске электрического велосипеда ebii с функциями искусственного интеллекта. Разработчик отмечает, что модель создана для городских жителей. Искусственный интеллект будет изучать личные предпочтения водителя и переключать передачи в зависимости от дорожных условий. Вес ebii составляет около 15,8 кг — значительно легче, чем большинство электрических велосипедов.

Acer утверждает, что велосипед может развивать максимальную скорость 32 км/ч, а запас хода составляет 110 км. На полную зарядку съемного аккумулятора (460 Втч) уйдет примерно 2,5 часа. АКБ велосипеда может использоваться для подзарядки других устройств — от смартфонов до ноутбуков.

Управлять велосипедом можно через фирменное приложение ebiiGO. Там можно отслеживать уровень заряда аккумулятора, посмотреть рекомендуемые маршруты, задать скорость и заблокировать/разблокировать велосипед.

Велосипед будет автоматически блокироваться в случае, если смартфон владельца отдалится на заданное расстояние. Также от кражи предусмотрена сигнализация, а GPS-позиционирование поможет найти сворованный ebii. Дополнительные функции ebii – датчики обнаружения столкновений, система объемного освещения и безвоздушные шины.

Acer пока не сообщил цену и дату поступления в продажу велосипеда.

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