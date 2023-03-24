Ноутбуки Lenovo Legion серии Slim: невероятная мощность и гибкость для игр и создания контента

Компания Lenovo представляет 8-е поколение игровых ноутбуков Lenovo Legion серии Slim. Среди них: Lenovo Legion Slim 7i и 7 (16″, 8), Lenovo Legion Slim 5i и 5 (16″, 8), а также новинка этого года Lenovo Legion Slim 5 (14″, 8). В представленных моделях впервые используются встроенные чипы Lenovo Artificial Intelligence (LA) на базе ИИ. Они обеспечивают бесперебойную работу Lenovo AI Engine+, которая динамически управляет интеллектуальной системой Lenovo Legion ColdFront 5.0 для оптимизации охлаждения и поддержки максимальной производительности при минимальном уровне шума.

Новые Lenovo Legion Slim разработаны с учетом потребностей геймеров в таких характеристиках, как необходимость наличия слота SD, поддержки технологии быстрой зарядки аккумулятора, предустановленной операционной системы Windows 11, доступа к Xbox Game Pass Ultimate, аудиосистемы Nahimic by SteelSeries с иммерсивным 3D-звучанием и ПО Lenovo Vantage. Сотрудники службы Legion Ultimate Support обеспечивают качественную техническую поддержку и круглосуточно отвечают на любые вопросы пользователей. Платформа Legion Arena открывает единый доступ ко всем сохраненным играм пользователя, позволяя не тратить время на переключение между приложениями.

Также компания представила новый изогнутый 44,5-дюймовый монитор Lenovo Legion R45w-30 с соотношением сторон 32:9 и 34-дюймовый Lenovo Legion Y34wz-30 с мини-светодиодной подсветкой, предлагающий исключительный уровень четкости и качественное изображение.

Lenovo Legion Slim 7i и 7 (16″, 8): самые шустрые 16-дюймовые игровые ноутбуки на базе ИИ

Возможности ноутбуков серии Lenovo Legion Slim 7 8-го поколения не ограничиваются запуском игр ААА-класса и стримингом. На них комфортно создавать контент и выполнять другие рабочие задачи. Устройства работают на базе ОС Windows 11, они доступны в двух конфигурациях: с процессором AMD Ryzen 9 7940HS или на базе Intel Core i9-13900H 13-го поколения. Обе модели оснащены графической картой NVIDIA GeForce RTX 4070 и оперативной памятью стандарта DDR5 5600 МГц объемом до 32 ГБ. Все это, вместе с 16-дюймовым игровым дисплеем Lenovo PureSight с соотношением сторон 16:10, обеспечивает максимально реалистичное изображение. Экран с разрешением WQXGA, переменной частотой обновления до 240 Гц и яркостью до 500 нит подойдет игрокам, которым критично важно время отклика. Также есть и другая конфигурация, подходящая для создателей контента: это дисплей с разрешением 3,2К, переменной частотой обновления до 165 Гц, яркостью до 430 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3.

Lenovo Legion Slim 7 8-го поколения не будет нагреваться даже при высоких нагрузках благодаря усовершенствованной системе охлаждения Lenovo Legion ColdFront 5.0, включающей четыре гибридные медные тепловые трубки, высокотехнологичный теплопроводный материал, новую систему воздухазабора и 90-лопастной вентилятор. В результате шум вентиляторов во время высоких нагрузок не превышает 48 дБ. Встроенный чип Lenovo LA AI отстраивает работу системы охлаждения таким образом, что позволяет достигать TDP (максимальная величина тепловой мощности) до 140 Вт и высокой частоты кадров.

Аккумулятор емкостью 99,99 Вт*ч гарантирует работу в бесперебойном режиме в течение 10 часов, а технология Super Rapid Charge обеспечивает полную зарядку всего за 80 минут через адаптер мощностью 230 Вт. Помимо этого, устройство оснащено двумя разъемами USB-C (поддерживают зарядку до 140 Вт) и разъемом DisplayPort 1.4. Wi-Fi 77 доступен благодаря модему Filogic 380 от MediaTek: он разработан специально для повышения скорости интернет-соединения. Таким образом, Lenovo Legion Slim 7 является одним из первых устройств, поддерживающих Wi-Fi 7.

Полноразмерная клавиатура Lenovo Legion TrueStrike оснащена «нампадом» (цифровым блоком), большими кнопками управления курсором (стрелками) с ходом клавиш 1,5 мм, что обеспечивает плавную работу и комфорт в течение длительных сессий. Дополнительно можно настроить белую или RGB-подсветку с помощью программы Lenovo Legion Spectrum для каждой кнопки, а еще активировать режим замены функций клавиш WASD и стрелок во время игры.

Толщина корпуса Lenovo Legion Slim 7i и 7 составляет всего 17,99 мм, а вес — менее 2 кг. Новинка доступна в фирменных цветах Storm Grey (серый) или Glacier White (белый).

Lenovo Legion Slim 5i и 5 (16″, 8): самые портативные в мире 16-дюймовые игровые ноутбуки на базе ИИ

Новые Lenovo Legion Slim 5i и 5 8-го поколения — доступны в размерах 14 и 16 дюймов. Наиболее облегченная и портативная модель поставляется в конфигурации с OLED-дисплеем.

Lenovo Legion Slim 5i оснащен процессором Intel Core i7-13700H 13-го поколения, а в Lenovo Legion Slim 5 установлен AMD Ryzen 9 7840HS. Обе модели имеют графическую карту GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop. Благодаря увеличенным гибридным медным термотрубкам и теплообменным пластинам, высокотехнологичному теплопроводному материалу, улучшенным воздухозаборникам и выдувным отверстиям, а также двухцилиндровой вентиляторной системе из жидкокристалического полимера с турбонаддувом 12В, система Legion ColdFront 5.0 обеспечивает должный уровень охлаждения и тишину во время игровых состязаний, помогая предотвратить троттлинг.

Чип LA1 AI обеспечивает работу системы Lenovo AI Engine+, контролирующей теплоотведение для динамического распределения мощности между процессором и графической картой — это позволяет оптимизировать уровень производительности и минимизировать шум от вентиляторов. За счет этого показатель TDP может достигать 160 Вт, что идеально подойдет для долгих и энергозатратных состязаний. Доступна конфигурация с графическим процессором меньшей мощности и более компактным корпусом размером до 19,7 мм и весом всего 2,3 кг.

Все устройства могут быть оснащены до 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 5600 МГц с возможностью расширения до 64 ГБ. При этом 16-дюймовый дисплей Lenovo PureSight с разрешением WQXGA, соотношением сторон 16:10, яркостью до 500 нит и переменной частотой обновления до 240 Гц обеспечивает максимально реалистичное изображение.

Аккумулятор емкостью до 80 Вт*ч обеспечивает до 8 часов автономной работы и имеет функцию быстрой зарядки Super Rapid Charge. Так как порт USB-C поддерживает зарядку мощностью 140 Вт, необязательно всегда брать с собой основной зарядный блок. Полноразмерная клавиатура Legion TrueStrike оснащена сменными клавишами WASD и 4-зонной RGB-подсветкой Legion Spectrum, которая дополняет дизайн корпуса устройства в фирменных цветах Storm Grey или Misty Grey. Для любителей аскетичного стиля доступна версия клавиатуры с лаконичной подсветкой белого цвета.

Игровые мониторы — рабочие лошадки для гибридного режима работы

Два новых широкоформатных игровых монитора Lenovo Legion Y34wz-30 и R45w-30 открывают новые возможности для многозадачности благодаря полезным функциям, как «картинка в картинке» (позволяет смотреть видео в маленьком окошке параллельно с работой в других приложениях) и «картинка к картинке» (дает возможность разделить экран на несколько рабочих зон). При помощи Lenovo True Split можно разнести изображение рабочего стола вашего компьютера на два отдельных монитора, объединенных с помощью одного кабеля, а встроенный KVM-переключатель обеспечивает легкое подключение различных периферийных устройств и комфортное взаимодействие с экосистемой. Порт RJ45 2,5 Гбит/с на обоих мониторах отвечает за плавное и стабильное соединение во время игровых соревнований. Оба устройства совместимы с программным обеспечением Lenovo Artery, которое предлагает расширенные функции для точной настройки мониторов, а также инструменты для дополнительного преимущества в играх.

Геймерам, которым важна контрастность и четкость изображения, подойдет новый игровой монитор Lenovo Legion Y34wz-30. 34-дюймовый ультраширокий дисплей с разрешением WQHD и изогнутой панелью mini-LED со спецификацией DisplayHDR 1000 обеспечивают реалистичный контраст между тенями и яркостью. Благодаря 125% покрытию цветового спектра sRGB, 95% охвату пространства DCI-P3, 10-битной глубине цвета и точности цветопередачи Delta E<2, размытой остается только грань между виртуальностью и реальностью. Разогнанная частота обновления экрана до 180 Гц и время отклика 1 мс MPRT гарантируют бескомпромиссную плавность в играх. Lenovo Legion Y34wz-30 также имеет порт USB-C мощностью 140 Вт, разъем HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-концентратор для поддержки целого ряда подключений.

Lenovo Legion R45w-30 — 44,5-дюймовый широкоформатный монитор с соотношением сторон 32:9. Это отличный выбор для геймеров и творческих личностей, которым требуется дополнительная площадь экрана для полного погружения в игры и рабочие процессы. Помимо 120% покрытия цветового спектра sRGB и 115% охвата пространства DCI-P3, яркость экрана достигает до 500 нит, а частота обновления может быть разогнана до 170 Гц. Время отклика составляет всего 1 мс MPRT, что делает игровой процесс максимально естественным. Поддержка AMD FreeSync Premium Pro и новой адаптивной синхронизации минимизирует разрывы экрана и максимизирует HDR, обеспечивая по-настоящему захватывающие игровые впечатления. Lenovo Legion R45w-30 поддерживает USB-C Gen 2 с интеллектуальной мощностью 75 Вт, разъем HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, а также имеет USB-концентратор и порты аудиовыхода для подключения различных аксессуаров.

О стоимости и доступности устройств на конкретных рынках будет сообщено дополнительно.