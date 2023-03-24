Hyundai показала робота для автоматической зарядки электромобилей

Компания Hyundai продемонстрировала автоматизированную зарядную станцию ACR (Automatic Charging Robot), которая самостоятельно подключается к порту электромобиля. При этом водителю не нужно открывать защитную крышку.

Разработанная Hyundai система обрабатывает много переменных и производит множество расчетов, учитывая точное местоположение припаркованной машины, форму зарядного порта, погодные условия и массу зарядного кабеля.

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В ролике прототип ACR заряжает электромобиль Ioniq 6 на станции. Робот отправляет машине команду на открытие крышки зарядного порта и при помощи 3D-камеры распознает местоположение контактов для корректного подключения кабеля. В процессе зарядки робот следит за окружающей обстановкой и при приближении человека подает ему голосовой сигнал, чтобы он не наступил на кабель. После окончании зарядки ACR отключает кабель и закрывает крышку порта.

Инженеры Hyundai построили прототип станции на территории научно-исследовательского центра компании. Для защиты от непогоды была обеспечена защита в соответствии со стандартом IP65, а блок безопасности был обучен при помощи лазерного датчика идентифицировать стационарные и движущиеся объекты для предупреждения несчастных случаев.

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