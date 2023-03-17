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17 марта, 2023
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Цифровые новинки от Bakcell!

Bakcell

Компания Bakcell объявила о внедрении цифровых новинок. Новое мобильное приложение и официальный веб-сайт Bakcell предоставят абонентам возможность получить лучший клиентский опыт, используя преимущества новейших цифровых технологий.

Отныне абоненты Bakcell могут пользоваться полным спектром услуг, в более быстрой и простой форме, без надобности куда-либо ходить.

Новое приложение Bakcell представляет собой многофункциональную платформу с технологией распознавания лиц, онлайн-чатом, функцией онлайн-платежей и программой лояльности. Благодаря встроенной технологии распознавания лиц, для покупки нового номера eSIM или получения eSIM дубликата существующего номера Bakcell, потребуется всего лишь онлайн-заявка.

Новый веб-сайт, представленный Bakcell, также имеет широкий цифровой функционал для обеспечения удобства пользователей. Отныне клиенты могут использовать официальный сайт Bakcell для покупки мобильного номера, выбора подходящего тарифа и других соответствующих услуг.

Ознакомиться с цифровыми новинками можно на сайте www.bakcell.com. Чтобы скачать новое приложение Bakcell для устройств на базе Android и iOS посетите https://onelink.to/bakcell

Напомним, компания Bakcell входит в NEQSOL Holding.

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