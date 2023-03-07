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8 марта, 2023
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С Kapital Bank женщины-предприниматели выйдут на мировой рынок в сфере электронной коммерции

Каждый год в преддверии Международного женского дня 8 марта Kapital Bank предлагает женщинам-предпринимателям новые возможности в рамках платформы «Women of Azerbaijan». В этом году банк представляет новый интересный проект под названием «Азербайджанская женщина выходит на мировой рынок при помощи электронной коммерции!»

В рамках проекта женщинам-предпринимателям и в целом предприимчивым женщинам страны будут показаны способы реализации их продукции по всему миру. В рамках проекта, который продлится 3 месяца, ожидается проведение тренингов и воркшопов по многим темам, включая открытие аккаунта на таких глобальных платформах, как «Amazon» и «eBay», осуществление онлайн-продаж, создание стратегии таргетированной рекламы.

Желающие принять участие в проекте могут зарегистрироваться на сайте https://woa.az/ в период с 8 по 22 марта 2023 года. С 3 апреля начнутся тренинги и воркшопы с участием профессионалов в этой области. Если вы такжже хотите успешно заявить о себе в мире электронной коммерции, вы можете пройти регистрацию прямо сейчас.

Следует отметить, что азербайджанская женщина всегда отличалась гордым характером, верностью семейным ценностям и исключительной ролью в формировании общества. Однако, несмотря на все эти качества, женщины в стране имеют более низкие показатели с точки зрения вовлеченности в предпринимательскую деятельность, карьерного роста и представленности на руководящих должностях, чем мужчины. Такие проекты должны оказать положительное влияние на развитие женщин-предпринимателей.

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